Harbers weer Kamerlid, Broekers nieuwe staatssecretaris

Oud-staatssecretaris Harbers wordt vanmiddag opnieuw beëdigd als Kamerlid voor de VVD. Voordat hij toetrad tot het kabinet, zat hij ook al in de Tweede Kamer.

Harbers trad op 21 mei af als staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken, omdat de Tweede Kamer onder zijn verantwoordelijkheid verkeerd was geïnformeerd over meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers.

Harbers neemt de plek in van Kamerlid Malik Azmani, die na de de Europese verkiezingen naar het Europees Parlement gaat.

Op het ministerie van Justitie wordt Harbers vanmiddag opgevolgd door partijgenoot Ankie Broekers-Knol. Zij was tot vorige week de voorzitter van de Eerste Kamer.

De 72-jarige Broekers is de oudste staatssecretaris die ooit is benoemd. Ze is juriste en gaf lang les aan de universiteit.

Vanmiddag is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd.