Hiphop-pionier Grandmaster Flash krijgt 'Nobelprijs van de muziek'

Zijn vernieuwingen waren revolutionair voor die tijd. De nieuwigheden zorgden aanvankelijk zelfs voor verwarring bij radioluisteraars. "Ze dachten dat er iets mis was met hun radio", vertelt Van Splunteren. "Door de mix van onder meer Blondie, Chic en Queen leek het alsof je heel snel langs tien verschillende radiostations ging."

De documentairemaker signaleerde de hiphop en bracht het naar vpro-radio in Nederland. "Ik dacht: dit kan de nieuwe rock-'n-roll worden, maar het was nog heel erg een niche", herinnert Van Splunteren. "Pas nadat Aerosmith met RUN DMC een plaat had uitgebracht en na de doorbraak van de Beastie Boys en Public Enemy, werd hiphop populair. And the rest is history."

Tegenwoordig domineert het genre de hitlijsten. Een prestigieuze onderscheiding voor hiphopvader Grandmaster Flash is dan ook op zijn plaats, volgens de liefhebber. De pionier zelf zei tegen The Guardian diep vereerd te zijn met de prijs. "Wat wij neerzetten, wordt vaak over het hoofd gezien."