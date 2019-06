Amerikaan opgepakt met wapen en munitie op Schiphol

Een 35-jarige Amerikaan is gisteren op Schiphol opgepakt met een vuurwapen. Beveiligingsmedewerkers ontdekten het wapen met patroonhouder in zijn handbagage bij de securitycheck.

De Koninklijke Marechaussee arresteerde de man en nam het wapen in beslag. Volgens een woordvoerder komt het niet vaak voor dat iemand met een vuurwapen door de securityscan probeert te komen, "We komen wel vaker wapens tegen, maar dat zijn bijvoorbeeld boksbeugels of kleine zakmessen."

Waarom de man een wapen bij zich had is niet duidelijk, de Marechaussee doet nog onderzoek. Volgens NH Nieuws zit de Amerikaan vast en wordt hij morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.