In Groningen is lijnbus uitgebrand. Er zaten rond de vijftig passagiers in de bus, niemand raakte gewond.

De brandweer zette onder meer een schuimblusvoertuig in om het vuur te blussen.

"Ik zag zo'n vijftien mensen heel rustig de bus uitlopen. Er was geen wilde paniek", zegt een ooggetuige tegen RTV Noord.

Het vuur ontstond in de achterkant van het voertuig. De oorzaak is niet bekend.