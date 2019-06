School doet aangifte vanwege kwetsende plaatjes van leraren op internet

Het Schoter, een middelbare school in Haarlem, heeft aangifte van smaad en laster gedaan vanwege internetgrapjes met afbeeldingen van leraren. De zogenoemde 'memes' worden anoniem op sociale media geplaatst.

De school scheef in een brief aan de ouders dat de plaatjes beledigend en kwetsend zijn. "Meestal is het onschuldig, maar soms gaat het over medewerkers van de school met grensoverschrijdende teksten en gemanipuleerde foto's."

Volgens NH Nieuws liken steeds meer leerlingen de plaatjes. Wie de berichten plaatst, is niet bekend. "Wij gaan onderzoeken wie achter de plaatjes zit", zegt een woordvoerder van de politie. "Die kunnen we dan aanspreken op zijn of haar gedrag."

De school gaat met leerlingen in gesprek over de schadelijke effecten van dit soort berichten. Ook wijzen ze de leerlingen erop dat het verboden is foto's van personen te verspreiden zonder toestemming.