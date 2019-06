Migranten omgekomen voor kust Lesbos

Voor de kust van het Griekse eiland Lesbos is een boot met meer dan zestig migranten aan boord omgeslagen. Volgens de Griekse kustwacht zijn er zeven mensen verdronken, onder wie twee kinderen.

De Griekse kustwacht heeft 57 drenkelingen uit het water kunnen halen. Er wordt nog naar meer mensen gezocht. De overlevenden konden niet vertellen hoeveel mensen er precies aan boord waren.

De boot was afkomstig uit Ayvalik in Turkije. Migranten proberen geregeld vanuit Turkije de Egeïsche Zee over te steken richting Griekenland.

Uit cijfers van de VN blijkt dat sinds het begin van dit jaar bijna 10.000 mensen de oversteek hebben gewaagd. Vorig jaar kwamen er bij de oversteek 174 mensen om het leven.