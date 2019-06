'Duurste schilderij ter wereld hangt op jacht Mohammed bin Salman'

The New York Times schreef eerder deze maand dat de kroonprins het werk aan prins Mohammed bin Zayed van Abu Dhabi cadeau had gedaan om het tentoon te stellen in het Louvre-filiaal in zijn land. Ook zou het werk het komend najaar op een grote Da Vinci-tentoonstelling in het Louvre in Parijs te zien zijn.

Maar kroonprins Mohammed kwam van zijn besluit terug, schrijft Artnet, mogelijk omdat de Britse krant The Telegraph opnieuw twijfel had gezaaid over de betrokkenheid van Da Vinci zelf bij het maken van het schilderij. De Salvator Mundi verhuisde niet naar Abu Dhabi, maar naar het jacht Serene van de kroonprins, aldus Artnet.

Trend

Dat past in een trend. Volgens The Guardian heeft de eigenaar van de voetbalclub Manchester United, sjeik Mansour bin Zayed al-Nahyab, honderden topstukken ondergebracht op zijn jacht Topaz.

Francis Bacons Tryptych 1974-1977 hangt in het jacht van de Britse miljardair, tevens grootaandeelhouder van Tottenham Hotspur, Joe Lewis.

Kunstdetective Arthur Brand vond in maart een verloren gewaande Picasso terug. Het schilderij was al in 1999 in Frankrijk gestolen van het jacht van een Saudische sjeik.