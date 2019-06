Berging rampschip Donau begonnen, vier lichamen gevonden

Roekeloos varen

De kapitein van het 135 meter lange cruiseschip de Viking Sigyn is na het ongeluk gearresteerd. De 64-jarige man uit Oekraïne wordt verdacht van roekeloos varen. Ook zou hij na het ongeluk informatie van zijn telefoon hebben gewist.

Vorige week maakte de Hongaarse justitie bekend dat de kapitein in april betrokken was bij een bootongeluk in Nederland. Waar dat was, is niet duidelijk.