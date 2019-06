Wekdienst 11/6: nieuwe senatoren beëdigd en eerste wedstrijd Oranjevrouwen

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Eerste Kamer worden 44 nieuwe senatoren beëdigd. Bijna een kwart van de nieuwe senatoren zit bij Forum voor Democratie. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een deeltijdbaan: de meeste senatoren houden hun (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties aan.

Koning Willem-Alexander opent een nieuwe insectenfabriek. Want niet alleen mensen, ook dieren moeten straks insecten gaan eten. De beestjes worden verwerkt in voeding voor dieren. Dat was lange tijd verboden, maar de regels zijn aangepast.

En verder spelen de Oranjevrouwen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die is om 15.00 uur in Le Havre. Nieuw-Zeeland staat 19de op de wereldranglijst, Nederland 8ste. De wedstrijd is live te kijken via NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

De Gasunie sluit niet uit dat de gaswinning in Groningen mogelijk toch sneller naar beneden kan. Daarmee lijkt het veilige niveau van 12 miljard kuub per jaar, waar het Staatstoezicht op de Mijnen al jaren op aandringt, eerder in zicht te komen.

Tot voor kort gaf de Gasunie aan dat nog ruim 15 miljard kuub per jaar nodig is om iedereen van gas te kunnen voorzien. Het bedrijf bekijkt nu of maatregelen die pas na 2022 gepland zijn, eerder genomen kunnen worden.

Ander nieuws uit de nacht:

Misdaadjournalist Bas van Hout is verschillende keren bedreigd nadat afgelopen weekend was gebleken dat hij informatie had gedeeld met de geheime dienst. Volgens Van Hout heeft crimineel Steve Brown zijn adres en telefoonnummer online gezet, waarna allerlei mensen anonieme bedreigingen uitten.

Bijna achttien jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York hebben onderzoekers een slachtoffer geïdentificeerd. Dat gebeurde op basis van dna-onderzoek. De man is het 1643ste slachtoffer van wie de identiteit bekend is.

De vermoorde halfbroer Kim Jong-nam van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un was een informant van de CIA. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen.

En dan nog even dit:

Dit weekend was het tijd voor de 50ste editie van Pinkpop. Festivaldirecteur Jan Smeets kreeg een buste van de gemeente Landgraaf en een standbeeld op het Pinkpopterrein. Ook kreeg hij een naar hem vernoemde tulp aangeboden. Ondanks het feestweekend was Smeets niet helemaal tevreden.

Hij mopperde over de regen en de concurrentie waar zijn evenement last van had. Het scheelde hem duizenden bezoekers. In de beginjaren van het festival was dat wel anders. "Dat is voor Pinkpop allemaal niet goed. Vreselijke concurrentie. Er is niks tegen te doen. Er zijn zoveel Jan Smeetsen opgestaan die ook zijn gaan organiseren. Daarbij wordt de vijver waaruit gevist wordt naar goeie groepen steeds leger, omdat er veel te veel festivals zijn."