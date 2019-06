Duitse wegpiraat gepakt na wilde achtervolging

De Duitse politie heeft gisterochtend na een lange achtervolging met twintig politiewagens een man aangehouden die was doorgereden na een ongeluk in Bruchsal, ten noorden van Karlsruhe. De bestuurder zonder rijbewijs negeerde stoptekens van de politie en ging er met hoge snelheid vandoor via de snelwegen A8 en A6.

In zijn vlucht veroorzaakte de 34-jarige man nog meer ongelukken. Zo sneed hij een andere bestuurder af met een botsing tot gevolg. Daarna raakte de wegpiraat nog enkele wegafzettingen.

Op z'n kop

Uiteindelijk verloor de man de macht over het stuur en kwam met zijn auto via de vangrail op zijn kop terecht. De inwoner van Hamburg kon zelf uit zijn voertuig klimmen en zelfs toen wilde hij er weer vandoor. Maar op dat moment konden de agenten de lichtgewonde man gemakkelijk inrekenen.

Na een behandeling in een ziekenhuis is hij meegenomen naar het politiebureau.