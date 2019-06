50e Pinkpop niet uitverkocht: 'Vreselijke concurrentie, niks tegen te doen'

De vijftigste editie van Pinkpop was drie dagen feest, maar een en al jubel werd het toch niet voor directeur Jan Smeets. In de loop van de slotmiddag passeerde het aantal betalende bezoekers de 80.000, maar daarmee was het gevierde Limburgse popfestival niet uitverkocht.

Smeets kreeg een buste van de gemeente Landgraaf en een standbeeld op het Pinkpopterrein, hij kreeg op het terrein talloze felicitaties en er werd een naar hem genoemde tulp aangeboden.

Het deed de 74-jarige Smeets veel genoegen. Toch zou hij Smeets niet zijn, of hij mopperde over de regen en de concurrentie waar zijn evenement last van had. Het scheelde hem duizenden bezoekers op de vijftigste verjaardag.

'Hier hebben we vijftig jaar voor gerepeteerd'

Het deert Smeets niet dat de vijftigste editie volgens bepaalde commentaren een nostalgie-editie was geworden. "Helemaal niet. Ik heb erop aangedrongen om Golden Earring nog eenmaal in hun leven op het festival te laten optreden. Ze hebben een waanzinnig goed opgetreden gedaan. Bassist Rinus Gerritsen zei na afloop: 'Hier hebben we vijftig jaar voor gerepeteerd' Dat vind ik wel mooi."

Nostalgisch makend was voor Smeets de gedachte aan die eerste jaren, toen hij geen noemenswaardige concurrentie had. Dat is in een halve eeuw totaal veranderd.

Fleetwood Mac

Smeets was dit pinksterweekend niet blij met concerten elders van voormalig Pearl-Jam-voorman Eddie Vedder en Metallica - vaste Pinkattracties die nu verstek lieten gaan. Pinkpop had Fleetwood Mac als eerste gecontracteerd. De band nam daarna ook nog andere optredens aan, zoals Rock Werchter, vorige week.