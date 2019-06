Helikopter crasht op dak New York, hoogstwaarschijnlijk ongeluk

In het centrum van het stadsdeel Manhattan in New York is een helikopter neergestort op het dak van een wolkenkrabber. Daarbij is zeker een persoon om het leven gekomen. Het lijkt er volgens de gouverneur van de staat New York op dat de helikopter probeerde een noodlanding te maken, en dat sprake is van een ongeluk.

Bij de crash brak brand uit, maar die is volgens de brandweer onder controle. Onder de slachtoffers zijn volgens de eerste berichten geen mensen in de 54-verdiepingen tellende wolkenkrabber op 7th Avenue, niet ver van Times Square. Over de schade is verder nog niets duidelijk.

Op het moment van het ongeluk was het slecht weer boven de Amerikaanse stad, met regen. De wolken hingen zo laag, dat de daken van wolkenkrabbers niet of nauwelijks zichtbaar waren. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig.