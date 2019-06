Kandidaten voor opvolging premier May officieel bekend

In het Verenigd Koninkrijk zijn de tien kandidaten voor de opvolging van premier May officieel bekend. May trad vorige week terug als leider van de Conservatieven, en stopt zodra er een nieuwe partijleider is ook als premier. Zij wordt verantwoordelijk gehouden voor de enorme impasse die is ontstaan bij het realiseren van de brexit.

De kandidaten willen allemaal hetzelfde: weg uit de Europese Unie. Onder hen zijn milieuminister Michael Gove, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en oud-brexitminister Dominic Raab.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid, minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, de onlangs opgestapte leider van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis, Andrea Leadsom, oud-minister van Werkgelegenheid Esther McVey en minister van Ontwikkelingssamenwerking Rory Stewart hebben zich gemeld.

Verder doen het vooraanstaande voormalig Lagerhuislid Mark Harper en minister van Volksgezondheid Matt Hancock een gooi naar het partijleiderschap. Alle genomineerden hadden de steun van acht parlementsleden nodig om mee te mogen doen aan de verkiezingen.

Grote kanshebber

Van met name Hunt, Raab, Hancock en Gove is hun nominatie geen verrassing. Zij zijn al weken bezig met een campagne voor hun kandidaatstelling. Een van de grootste kanshebbers lijkt echter Boris Johnson te zijn, die bij de bookmakers met voorsprong bovenaan staat en ook bij een deel van de leden van de Conservatieven goed ligt.

Hij is uitgesproken pro-brexit. Gisteren dreigde hij de brexit-rekening van meer dan 40 miljard euro die het Verenigd Koninkrijk de EU verschuldigd is niet te betalen, zolang er geen andere brexitdeal is.

Uitkomst in juli duidelijk

Het duurt nog wel even voordat bekend is wie May gaat opvolgen. Komende donderdag mogen de parlementsleden van de Conservatieven voor het eerst stemmen, dan volgen er nog een aantal stemrondes.

Uiteindelijk blijven twee kandidaten over. De 160.000 leden van de Conservatieven mogen dan stemmen over de definitieve opvolger van premier May. De uitkomst wordt naar verwachting in de week van 22 juli duidelijk.