Hudson's Bay twijfelt aan toekomst Nederlandse vestigingen

De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay verkoopt zijn minderheidsaandeel in de Europese winkelactiviteiten aan de Oostenrijkse investeringsmaatschappij Signa, dat daarmee alle aandelen in handen krijgt. Ook verkoopt Hudson's Bay het vastgoed aan Signa. Dat levert het bedrijf zo'n miljard euro op.

Als onderdeel van de overeenkomst met Signa neemt Hudson's Bay het volledige eigenaarschap over van de Nederlandse tak van het bedrijf. Nu is Hudson's Bay in Nederland nog voor iets meer dan de helft in handen van Signa, en voor iets minder dan de helft van de Canadezen.

De winkelketen zegt zich te willen focussen op zijn winkelformules in Noord-Amerika, Saks Fifth Aventue en Hudson's Bay.

Mogelijk winkels dicht

Wat er met de vijftien Nederlandse Hudson's Bay-filialen gaat gebeuren, is onduidelijk. Het bedrijf heeft vestigingen in onder meer Amersfoort, Amsterdam, Utrecht en Zwolle. Er is een financieel adviseur ingehuurd om te bekijken wat er met de Nederlandse tak moet gebeuren.

De Nederlandse winkels presteren niet volgens de verwachtingen. Het bedrijf zegt dat er bezuinigingen aan komen, en mogelijk gaan er ook filialen dicht. De Telegraaf meldde vorig jaar dat het verlies in Nederland 80 miljoen euro bedroeg.

Hudson's Bay opende in september 2017 zijn eerste vestiging in Nederland, toen in Amsterdam. Het bedrijf heeft vestigingen in verschillende panden die waar voorheen filialen in zaten van het failliete V&D.

Van de beurs

Tegelijkertijd is bekend geworden dat een groep aandeelhouders het bedrijf van de beurs wil halen. De groep, waar ook topman Richard Baker toe behoort, wil 1,7 miljard dollar betalen voor Hudson's Bay.

Ze hebben samen al 57 procent van de aandelen in handen.