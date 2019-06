Turkije boos over behandeling Turkse elftal op vliegveld Reykjavik

Turkije beschuldigt IJsland ervan dat de spelers van het nationale voetbalelftal respectloos zijn behandeld bij hun aankomst op het vliegveld van Reykjavik. De voetballers zouden drie uur hebben moeten wachten bij de paspoortcontrole en hun bagage werd keer op keer doorzocht. Turkije speelt morgen een kwalificatiewedstrijd tegen IJsland voor het Europees Kampioenschap volgend jaar.

Aanvaller Burak Yilmaz: "Het was respectloos. Ze hebben alles bekeken, onze crèmes, onze tassen en gaven die telkens aan elkaar door. We hebben 6,5 uur gevlogen en drie uur moeten wachten." Middenvelder Emre Belözoglu sprak van een nodeloze, buitensporige doorzoeking van de bagage bij aankomst.

Diplomatieke stappen

De Turkse regering neemt de zaak hoog op. Minister Çavusoglu van Buitenlandse Zaken schrijft op Twitter dat de behandeling van het nationale voetbalteam onacceptabel is en kondigt stappen aan. "Het lijdt geen twijfel dat we alles zullen doen wat nodig is."

De Turkse ambassade in Noorwegen heeft bij de IJslandse regering officieel geprotesteerd, maar Reykjavik heeft niet nog gereageerd. De woordvoerder van president Erdogan verwacht in ieder geval een sportieve respons: "Het beste antwoord geven we op het veld."

Afwasborstel

Op sociale media in Turkije maken mensen zich kwaad over het IJslandse optreden. Ook willen ze weten wie de man is die bij wijze van grap de Turkse spelers benaderde met een blauwe afwasborstel.