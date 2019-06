Pakistaanse oud-president, 'mister 10 percent', opgepakt voor corruptie

Asif Ali Zardari, de voormalige president van Pakistan is opgepakt voor corruptie. Hij en zijn zus worden verdacht van witwaspraktijken. Zardari was president van Pakistan tussen 2008 en 2013.

Hij is de weduwnaar van de voormalige Pakistaanse premier Benazir Bhutto, die in 2007 vermoord werd. Samen met hun zoon leidt Zardari de Pakistaanse Volkspartij.

Zardari heeft al vaker in de gevangenis gezeten en staat bekend als 'Mister 10 percent' vanwege de betalingen die hij incasseerde voor overheidscontracten.

Zardari is niet de enige oud-regeringsleider die mogelijk veroordeeld wordt. In 2017 werd premier Nawaz Sharif afgezet. Hij is vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar cel voor corruptie.