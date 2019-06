Man pleegt zelfmoord in eetzaal woonzorgcentrum Helmond

Een nog onbekende man heeft vanmiddag zelfmoord gepleegd in de eetzaal van een woonzorgcentrum in Helmond.

Omroep Brabant schrijft dat er paniek ontstond onder de ongeveer zestig mensen in de zaal, toen de man met een mes op zijn keel binnenliep en dreigde zichzelf iets aan te doen.

Terwijl de verpleging probeerde om hem tot bedaren te brengen, werden de veelal oudere bewoners de eetzaal uitgeleid. Even later arriveerde de politie, maar die kon niets uitrichten toen de man zichzelf het leven benam.

Voor het personeel en bewoners van het complex is Slachtofferhulp ingeschakeld.

Paniek was groot

Wim van Ooij woont in de buurt. Hij was aan het lunchen van het zorgcentrum. "Er zaten tientallen ouderen binnen", vertelt hij. "De verpleging heeft die mensen zo snel mogelijk de zaal uitgekregen en met de lift naar boven gebracht. Sommigen begonnen helemaal te trillen. De paniek was groot."