Amsterdam verbiedt jeu de boules-toernooi Museumplein

Nog voordat het was begonnen, heeft de gemeente Amsterdam een eind gemaakt aan een groot jeu de boules-toernooi op het Museumplein. De organisatie beschikte niet over de juiste vergunning. Ook waren er twijfels over de veiligheid.

"Het zijn zware ballen en er zijn kinderen in de buurt. En er is een basketbalveldje. Het kon zo niet doorgaan", aldus een woordvoerder van het stadsdeel Zuid bij AT5 en NH Nieuws.

Ernstig jammer

"Het was de bedoeling dat we hier lekker met elkaar een balletje zouden gooien", vertelt een van de deelnemers aan de Open Amsterdamse Doublette Kampioenschappen. "Daar is een stokje voor gestoken. Omdat er niet de juiste vergunning was. Er staan nu 130 teleurgestelde boulers. Ernstig jammer."

De woordvoerder van het stadsdeel: "Het waren ruim 200 man en er stonden meerdere tenten. Ze beschikten niet over een vergunning. Dat is wel nodig bij evenementen met meer dan honderd bezoekers en meerdere objecten."

Echt een evenement

Het stadsdeel roept de organisatie op om volgende keer gewoon een goede vergunning aan te vragen. "Dan is het geen enkel probleem. En met tien of vijftien man doen we niet moeilijk, maar met 200 man is het echt een evenement."