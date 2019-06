Dolfijnen in aquarium Madrid 'ziek door chloor en gebrek aan vrijheid'

Bij de Spaanse politie is een klacht ingediend tegen de leefomstandigheden van dolfijnen in Zoo Aquarium Madrid. De dieren zouden ziek worden door het gebrek aan ruimte en vrijheid, meldt de Spaanse krant El Pais. Ook hebben ze onder meer huidinfecties en problemen met de ogen door het chloor.

Een groep dierenbeschermers baseert de klacht onder meer op de bevindingen van dierenarts Augustín González. Hij bestudeerde beeldmateriaal van de dolfijnen in de Zoo Aquarium Madrid. Hij concludeert dat negen dolfijnen ziek zijn.

González vertelt in El Pais dat er op de beelden van één van de dolfijnen duidelijk is te zien dat het dier huidproblemen heeft over het hele lichaam. Volgens de dierenarts is dat zeer pijnlijk voor dolfijnen.

Genoeg beweging

De dierenarts wijt de problemen aan het gebrek aan beweging en vrijheid voor de dieren. "Dolfijnen horen genoeg beweging te krijgen. Wanneer ze in vrijheid leven, zwemmen ze gemiddeld zo'n 100 kilometer per dag. In gevangenschap kan dat niet."

Volgens hem is het probleem dat dolfijnen er vaak gelukkig uitzien, maar dat ze het in werkelijkheid niet zijn. "Ze willen geen kunstjes doen voor voedsel. Ze willen springen en zwemmen."

Zoo Aquarium Madrid zegt te zijn overvallen door de klacht. Volgens de dierentuin worden de dolfijnen goed in de gaten gehouden door een team van dierenartsen en specialisten. De dierentuin erkent dat één van de dolfijnen een huidprobleem heeft, maar het zou gaan om een chronisch probleem waar ze ook in vrijheid last van zou hebben gehad.

Verbod op gevangenschap dolfijnen

Het attractiepark zegt verder dat er nooit eerder klachten zijn geweest over de leefomstandigheden van de dolfijnen. Volgens het bedrijf wordt er goed voor de dieren gezorgd en krijgen ze de beste kwaliteit vis te eten.

Dierenarts González reageert hierop door te zeggen dat dieren juist een gebrek hebben aan het belangrijkste: gebrek aan ruimte.

In veel landen wordt discussie gevoerd over de leefomstandigheden van dolfijnen. De Vlaamse minister Weyts voor Dierenwelzijn pleitte onlangs nog voor een verbod op gevangenschap van dolfijnen. In Nederland is de Partij voor de Dieren hier een sterke voorstander van.

Ook het Dolfinarium in Harderwijk heeft geregeld kritiek gekregen van dierenactivisten. In 2016 beloofde het Dolfinarium daarom dat het park minder dolfijnen zou gaan houden, maar dat dit niet overhaast zal gebeuren.