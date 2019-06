Luid applaus voor Roparun-renners in Rotterdam

Een aantal teams liep vanochtend vertraging op, omdat fietsbanden van de begeleiders lek waren geraakt. "Iemand vond het nodig bakken punaises uit te storten op het parcours", schreef Gerben van Dijk van Politiek Rotterdam op Twitter.

Van de deelnemende teams zijn er ruim 200 begonnen in Parijs, honderd in Hamburg en twee teams in Almelo. Die laatste doen een halve Roparun. De tussenstand van de opbrengst staat op ruim 3,3 miljoen euro.

De eerste editie van de Roparun was in 1992 toen er nog maar 64 lopers meededen. Destijds renden die nog in omgekeerde richting: van de Rotterdamse Euromast naar de Eiffeltoren in Parijs (vandaar de naam Ro(tterdam)pa(rijs). Sinds de eerste editie is ruim 80 miljoen euro opgehaald.