'Geheime dienst vond in 2015 tonnen aan explosieven in Londen'

De Britse geheime dienst MI5 en de politie van Londen hebben in 2015 zo'n drie ton ammoniumnitraat aangetroffen die door terroristen in een buitenwijk van Londen was opgeslagen. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph. De terroristen zouden banden hebben met de Libanese Hezbollah-beweging, een bondgenoot van Iran.

Ammoniumnitraat is een in water oplosbaar zout dat ook bij het maken van explosieven kan worden gebruikt. Het werd in 1995 gebruikt bij de aanslag op een overheidsgebouw in Oklahoma City, die aan 168 mensen het leven kostte. Bij die aanslag werd minder dan 3 ton ammoniumnitraat gebruikt.

Vondst verzwegen

De in Londen opgeslagen voorraad is vermoedelijk door goed inlichtingenwerk ontdekt. In de herfst van 2015 volgden invallen bij drie Londense bedrijven en een woning. Er werd een verdachte aangehouden, een man van 40.

De toenmalige premier David Cameron en minister van Binnenlandse Zaken Theresa May werden op de hoogte gebracht. De Britse regering zou de vondst verzwegen hebben om het net overeengekomen atoomakkoord met Iran niet in gevaar te brengen.