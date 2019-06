'Nederlandse weeskinderen van IS-strijders overgedragen in Syrië'

In het door Koerden gecontroleerde noordoostelijke deel van Syrië zijn gisteren twee Nederlandse weeskinderen van IS'ers overgedragen aan een delegatie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt een hooggeplaatste functionaris van de autonome Koerdische regio op Twitter.

Deze Abdulkarim Omar is de facto de Koerdische minister van Buitenlandse Zaken. Bij de overdracht zouden ook twaalf Franse weeskinderen van IS-strijders zijn overgedragen aan een Franse delegatie. De overdracht zou hebben plaatsgevonden in Ain Issa. In dit kamp overleed begin dit jaar de Nederlandse IS-verdachte Karenia J. Zij liet twee jonge kinderen achter.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon vanochtend niet bevestigen dat er een overdracht is geweest. Tot nu toe is het Nederlandse beleid om niet actief IS-strijders of hun kinderen terug te halen. Als reden wordt de veiligheidssituatie genoemd.

Op een filmpje dat door Koerdische media is verspreid zou de overdracht te zien zijn. Waar het is opgenomen, is niet duidelijk. Wel is directeur consulaire zaken van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken Jan Willem Beaujean erop te zien. Hij zegt trots te zijn deel te nemen aan de terugkeermissie geleid door de Fransen en dat er onder de kinderen twee Nederlandse weeskinderen zijn.