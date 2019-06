Tattoos geen taboe meer voor personeel Air New Zealand

Personeel van Air New Zealand mag voortaan ook zichtbare tatoeages hebben. De luchtvaartmaatschappij lag al langer onder vuur omdat het tatoeageverbod Maori's zou discrimineren.

De Maori's, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland, dragen vaak tattoos om hun cultuur uit te dragen en hun voorouders te eren, en hun familiegeschiedenis te verbeelden. Hun verre voorouders lieten de versieringen niet met inkt aanbrengen maar door middel van krassen, wat geen tatoeage maar een 'Ta moko' oplevert. Tegenwoordig wordt die techniek veel minder toegepast.

Critici van het verbod bij Air New Zealand hadden aangevoerd dat de luchtvaartmaatschappij wel dankbaar gebruikmaakt van de Maori-cultuur in hun reclames. Het zou daarom hypocriet zijn dat tattoos niet zichtbaar mochten zijn.

Meer acceptatie

De topman van de luchtvaartmaatschappij, Christopher Luxon, zegt dat de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd met medewerkers en klanten. Daaruit is de conclusie getrokken dat "er een toenemende acceptatie is van tattoos in Nieuw-Zeeland, vooral als culturele en individuele uiting".

Veel luchtvaartmaatschappijen hebben de regel dat bijvoorbeeld het cabinepersoneel geen zichtbare tatoeage mag hebben. Ook in KLM-vacatures staat de voorwaarde dat tatoeages, maar ook piercings en tandversieringen niet zichtbaar mogen zijn.