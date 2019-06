Penistekening en slipsporen op 'lelijkste kruising van Nederland'

Eerder deze week werd de weg In 't Land rood geverfd. De weg is sinds kort een 30-kilometerzone en om de weg veiliger te maken, kregen de kruisingen een rode kleur. De rode verf pakte feller uit dan verwacht, waardoor de weg veel aandacht kreeg. Enkele omwonenden hadden het over 'de lelijkste kruising van Nederland'.

De slipsporen en de tekening zijn op zaterdagnacht aangebracht, meldt Omroep Gelderland. Een wijkagent noemt de actie een "totaal zinloze bezigheid" op zijn Instagramaccount. Ook roept hij de "kunstenaar" op om de weg schoon te maken.

Zo zag de rode weg er eerder deze week uit.