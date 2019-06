Zes mannen schuldig aan moord en verkrachting 8-jarig meisje in India

Voor een rechtbank in India zijn zes mannen schuldig bevonden aan de moord en verkrachting van een 8-jarig meisje. De zaak leidde tot veel ophef in India.

Het meisje werd begin vorig jaar ontvoerd in het stadje Kathua in het noorden van India. Ze werd gedrogeerd en drie dagen vastgehouden in een tempel waar ze meerdere malen werd verkracht. Vervolgens werd het meisje, lid van een islamitische nomadenstam, gewurgd. Haar lichaam werd een week later gevonden in het bos.

De politie pakte in totaal acht verdachten op. Onder hen waren vier politieagenten, een gepensioneerde overheidsfunctionaris en een minderjarige jongen. Alle verdachten zijn hindoe. Ze wilden angst zaaien onder de islamitische nomaden. Volgens de hindoes maakt deze groep op een onwettige manier gebruik van het land rondom het stadje Kathua.

Mogelijk de doodstraf

De zaak leidde tot veel protesten en woede in India. Rechtse hindoes protesteerden tegen de arrestaties van de verdachten. Er zou volgens hen met bewijsmateriaal zijn geknoeid. Dit leidde weer tot felle reacties en protesten van groeperingen die aandacht vragen voor seksueel misbruik van vrouwen en meisjes in India.

Een van de verdachten werd door de rechtbank niet schuldig bevonden. De minderjarige jongen wordt afzonderlijk berecht. De rechtbank bepaalt later vandaag welke straf de overige mannen opgelegd krijgen. Nu ze schuldig zijn bevonden aan moord en verkrachting hangt hun mogelijk de doodstraf boven het hoofd.