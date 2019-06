Belangrijkste Broadwayprijs voor het eerst naar actrice in rolstoel

Actrice Ali Stroker heeft een Tony-award gewonnen voor haar rol in de reprise van de musical Oklahoma!. Het is voor het eerst dat de belangrijkste Broadwayprijs gewonnen is door iemand in een rolstoel.

"Dit is voor elk kind met een beperking dat zichzelf op dit podium vertegenwoordigd wil zien", zei ze toen ze de prijs in ontvangst nam. "Vanaf nu is dat het geval."

"Als ik zing, heb ik geen beperking. Dan voel ik me het meest krachtig", zei ze voor de ceremonie op de rode loper. "Mijn stem en de mogelijkheid om muziek te maken, heeft me door alle ellende gesleept en gebracht waar ik nu ben."

Stroker (31) raakte toen ze twee jaar was verlamd aan beide benen door een auto-ongeluk. Dat weerhield haar niet van een acteercarrière: ze speelde in diverse tv-series en toneelstukken. "Opgroeien in een rolstoel was moeilijk omdat mensen naar je staren. Maar als ik op toneel sta, dan kijken de mensen om de juiste reden - dat voelde machtig", zei ze eerder tegen de zender CBS.