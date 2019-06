Oud-Red Sox-speler Ortiz neergeschoten

De Amerikaanse honkbalster David Ortiz is in zijn geboorteland Dominicaanse Republiek neergeschoten. Hij werd op straat in Santo Domingo in zijn rug geraakt door een schutter op een motor.

Ortiz (43) is in het ziekenhuis geopereerd aan zijn verwondingen. Naar verluidt is zijn toestand inmiddels stabiel. Ortiz zou kogelwonden hebben in zijn rug en onderbuik.

Wat het motief is achter de aanval is niet duidelijk. De dader werd kort na het incident door het publiek gevangen. Hij werd daarbij zo zwaar mishandeld dat de politie hem nog niet heeft kunnen ondervragen.

Vloek

Ortiz wist met de Boston Red Sox drie keer de World Series te winnen. De eerste keer was dat in 2004, toen de Sox voor het eerst in 86 jaar de titel weer wisten te winnen. Daarmee verbrak het team de 'Vloek van de Bambino', die de club had getergd sinds Babe Ruth aan de Yankees was verkocht.

Ook in 2007 en 2013 won 'Big Papi' met zijn team de World Series. De laatste keer werd hij uitgeroepen tot Most Valuable Player van de competitie.

Ortiz nam in 2016 na 20 jaar afscheid van het honkbal. Hij had toen 541 homeruns op zijn naam staan.