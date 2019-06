Wekdienst 10/6: Koeman trots op Oranje en Friesland in ban van Fietselfstedentocht

Ander nieuws uit de nacht:

Overlevenden en nabestaanden van de brand in de Londense Grenfell Tower slepen in de VS drie Amerikaanse bedrijven voor de rechter. Het bedrijf dat de brandbare gevelbekleding van de woontoren maakte wordt aangeklaagd, net als een fabrikant van isolatiemateriaal en koelkast-fabrikant Whirlpool. Bij de brand kwamen 72 mensen om.

In de binnenstad van de Amerikaanse stad Dallas is een hijskraan omgevallen en op een appartementencomplex terechtgekomen. Daarbij zijn zeker één dode en vijf gewonden gevallen. Twee gewonden zijn in levensgevaar.

Activisten van Greenpeace zijn bij de Schotse kust op een boorplatform van BP geklommen. Ze willen voorkomen dat het recent opgeleverde booreiland zijn bestemming in de Noordzee bereikt. De milieuorganisatie roept BP op om te stoppen met boren naar olie en te investeren in duurzame energie.

En dan nog even dit:

Voor het eerst is de belangrijkste Broadwayprijs gewonnen door iemand in een rolstoel. Ali Stroker kreeg de Tony voor haar bijrol in de reprise van Oklahoma!. "Dit is voor elk kind met een beperking, die zich zelf op dit podium vertegenwoordigd wil zien", zei ze toen ze de prijs in ontvangst nam. "Vanaf nu is dat het geval."