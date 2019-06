'Rechtszaken tegen Amerikaanse bedrijven om brand in Grenfell Tower'

Tientallen overlevenden en nabestaanden van de brand in de Londense Grenfell Tower starten rechtszaken in de VS tegen drie Amerikaanse bedrijven. De BBC schrijft dat het gaat om het bedrijf dat een deel van de gevelbekleding maakte voor de woontoren, een fabrikant die de isolatie voor het gebouw leverde en koelkastfabrikant Whirlpool.

Een team van advocaten dat de overlevenden en nabestaanden bijstaat zegt dat de bedrijven gedeeltelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Zo bleek dat de gevelbekleding die is gebruikt bij de renovatie van het gebouw zeer brandbaar was.

Ook het isolatiemateriaal zou brandgevaarlijk zijn. Whirlpool wordt aangeklaagd omdat de brand vermoedelijk is ontstaan in een koelkast van het merk die in een appartement stond. De fabrikant ontkent verantwoordelijk te zijn.

Miljoenen

Als de overlevenden en nabestaanden gelijk krijgen, kunnen ze een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro's toegekend krijgen. De BBC haalt als voorbeeld een eerdere flatbrand aan in de VS waarbij zeven mensen omkwamen. Toen werd een schadevergoeding van 227 miljoen dollar uitgekeerd, omgerekend ruim 200 miljoen euro.

Bij de brand in Grennfell Tower op 14 juni 2017 kwamen 72 mensen om en raakten er 77 gewond. Het onderzoek naar de brand wordt waarschijnlijk over een paar jaar afgerond.