Klimaatactivisten blokkeren urenlang Nederlands cruiseschip in Kiel

In de Duitse stad Kiel hebben zo'n 50 klimaatactivisten een Nederlands cruiseschip urenlang geblokkeerd, zodat het schip de haven niet kon verlaten. Het schip, de Zuiderdam van de Holland-Amerika Lijn, had 's middags moeten uitvaren, maar werd tegengehouden doordat de activisten een kraan bezetten, bolders blokkeerden en bootjes voor de boeg van het schip legden.

De activisten van de groepering Smash Cruiseshit zeiden te protesteren tegen de vervuiling door de Zuiderdam. Ook wilden ze de aandacht vestigen op de arbeidsomstandigheden aan boord, die ze vergeleken met uitbuiting.

"We willen leven zonder de vervuiling van cruiseschepen. We willen leven in een wereld zonder opwarming van de aarde. Dus we moeten iets doen om ze te stoppen", schreven de activisten in reactie op een tweet van een klagende passagier.

Volgens de activisten begon de actie tegen het eind van de middag. Rond kwart over tien 's avonds maakten ze bekend dat de blokkade was beëindigd en dat de Zuiderdam zo snel mogelijk alsnog probeert Kiel te verlaten. Veertig man zouden zijn opgepakt en nog vastzitten.