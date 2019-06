Nederlandse wandelaar op pelgrimsroute Spanje verongelukt, vriendin zwaargewond

In het Noord-Spaanse dorp Fresno del Camino is vanochtend een Nederlandse vrouw van 63 jaar overleden na een aanrijding. Haar metgezel, een vrouw van 67, raakte zwaargewond. Buitenlandse Zaken bevestigt berichten hierover in de Spaanse media.

Het ongeluk gebeurde op de wandelroute naar het populaire pelgrimsoord Santiago de Compostella. De twee wandelaars waren door de stad León gelopen. Bij de ingang naar de plaats Fresno del Camino werden ze aangereden.

De 63-jarige vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het andere slachtoffer ligt nog altijd met zware verwondingen in het ziekenhuis.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Vaststaat dat de bestuurder niet onder invloed was van drugs of alcohol.