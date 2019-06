Zes doden in vlammenzee op Poolse snelweg

Bij een ongeluk op de snelweg A6 bij de Poolse stad Szczecin zijn zeker zes doden gevallen. Elf mensen raakten gewond.

Het ongeluk waarbij een vrachtauto en zes auto's waren betrokken, gebeurde aan het begin van de middag. Op beelden van de Poolse nieuwszender TVN24 zijn vuur en dikke rookwolken te zien op de plek van het ongeluk. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de zes lichamen gevonden na het blussen van de brand. Vijf auto's zijn uitgebrand.

Nog een ongeluk

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Later vielen ook een aantal gewonden op de snelweg, in de andere rijrichting. De brandweer vermoedt dat zij waren afgeleid door de ravage aan de andere kant van de A6.

Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is een vrouw die gewond raakte aan hoofd, borst en rug. Zij werd met een traumahelikopter afgevoerd.