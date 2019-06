Bestuurder (37) aangehouden na ongeval met twee doden

De politie heeft een 37-jarige man aangehouden die in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken was bij een ongeluk op de weg tussen Fleringen en Tubbergen, waarbij twee mensen om het leven kwamen. De verdachte zat achter het stuur van de auto waarin de slachtoffers vielen.

De bestuurder wordt volgens RTV Oost verhoord over de toedracht van het ongeluk. Tot nu toe is bekend dat de automobilist rond 01.40 uur de macht over het stuur verloor. Hij botste op een paar verkeersborden en bomen en kwam toen tot stilstand in een greppel aan de andere kant van de weg.

Een van de twee dodelijke slachtoffers is volgens de politie een 17-jarige jongen uit Polen. De identiteit van de tweede dode is nog niet vrijgegeven. Na het ongeluk werd door de politie nog korte tijd gezocht naar een vierde inzittende van de auto, maar die is niet aangetroffen.