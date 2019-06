Span paarden slaat op hol in Hellendoorn, twee gewonden

Bij een marathon paarden mennen in Hellendoorn is een span op hol geslagen en met wagen en al door een hek gereden. In het publiek vielen twee gewonden, een derde toeschouwer liep schaafwonden op. De menner en zijn bijrijder vielen uit de wagen. Het is onduidelijk hoe het met ze is.

Bij de jaarlijkse men-marathon in Hellendoorn doen meer dan honderd deelnemers mee uit Nederland en Duitsland. De bedoeling is dat zij met twee paarden of pony's voor de wagen eerst een parcours over de weg afleggen. Daarna moeten ze op het terrein van een manege zes hindernissen zo snel mogelijk passeren.

Er is nog nooit iets misgegaan

Waarom een van de spannen op hol sloeg is nog onduidelijk. "We houden de men-marathon al 25 jaar en nog nooit is er iets misgegaan", aldus Udo Rovers van menvereniging Helderse Voerluu bij RTV Oost. Hij heeft de menner en bijrijder nog niet gesproken. "Het was nog vroeg en vrij rustig toen het span door de omheining ging."

Het is ook nog onbekend hoe ernstig de twee mensen in het publiek gewond zijn geraakt. De menwedstrijden in Hellendoorn zijn inmiddels hervat.