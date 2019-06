Circus met dierentrucs zonder dierenleed: 3D-projecties in de piste

De oprichter van het circus, Bernhard Paul, kwam op het idee toen hij het optreden van Justin Timberlake zag in de rust van de Super Bowl in 2018. Timberlake trad op met een hologram van de overleden zanger Prince. Na die show zocht Paul naar een manier om deze techniek toe te passen in zijn circus.

Voor de projecties gebruikt het circus elf projectoren. De dieren zijn bedacht door een team van ontwerpers en worden weergegeven in 360 graden.

'Publiek is enthousiast'

De uitvinding wordt toegejuicht door dierenactivisten, die zeggen dat circusdieren veel te lijden hebben. In Duitsland is veel discussie over het gebruik van dieren in de piste, maar is geen verbod op het houden van circusdieren.

Circus Roncalli maakte al geen gebruik meer van dieren en zegt dat de overgang dus niet al te groot was. Het houden, verzorgen en vervoeren van de dieren voor de voorstellingen bracht bovendien veel kosten met zich mee. Bij de projecties zijn die kosten een stuk lager.

Volgens de Hamburger Morgenpost zijn de toeschouwers enthousiast over de show. "Het publiek lijkt de echte dieren niet te missen", zegt ringmeester Bernhard Paul in de krant.