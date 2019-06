Verdachte moord Duitse politicus Lübcke weer op vrije voeten

De man die gisteren was opgepakt in verband met de moord op CDU-politicus Walter Lübcke is na verhoor vrijgelaten. Dat heeft een politiewoordvoerder bekendgemaakt.

Gisteren berichtte de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dat er die middag een arrestatie was verricht. Het ging om een jongere man die in de persoonlijke kring van Lübcke verkeerde. Zijn precieze relatie tot de politicus is niet bekend. De politie was hem op het spoor gekomen door onder meer Lübckes telefoon te onderzoeken.

De FAZ meldde gisteren dat bronnen bij het onderzoek ervan uitgingen dat de dader was opgepakt. Maar na het verhoor zouden nu onvoldoende aanknopingspunten zijn gevonden om hem vast te houden.

Lübcke (65) werd vorige week zondag, aan het begin van de nacht, dood gevonden in zijn tuin in Wolfhagen-Istha, bij Kassel. Hij had een schotwond aan zijn hoofd. Een wapen werd niet gevonden en de politie ging al snel uit van een misdrijf.