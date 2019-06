Slachtoffers seriemoordenaar gezocht in bouwvallen Detroit

Agenten gaan in de Amerikaanse stad Detroit honderden leegstaande huizen uitkammen op zoek naar slachtoffers van een seriemoordenaar. Sinds maart zijn er drie vermoorde vrouwen gevonden in krotten en de politie kan niet uitsluiten dat er meer slachtoffers zijn.

De politie gaat ervan uit dat de verkrachting en dood van drie vrouwen met elkaar verband houden. Alle drie de vijftigers werden gedeeltelijk ontkleed teruggevonden in vervallen panden in arme buurten.

Bij het eerste slachtoffer, dat in maart werd gevonden, dacht de politie aanvankelijk nog aan een overdosis. Later bleek dat de vrouw was doodgeslagen. Hoe de andere twee vrouwen zijn gedood, is nog niet bekendgemaakt.

Afgelopen vrijdag pakte de politie een 34-jarige dakloze man op in verband met de moorden. Het is nog niet bekendgemaakt waarom de politie hem als 'person of interest' ziet. Voorlopig is hem officieel nog niks ten laste gelegd.

Dichtspijkeren

Omdat het dagen en soms weken duurde voordat de andere vrouwen werden gevonden in de vervallen huizen, heeft burgemeester Duggan besloten alle leegstaande gebouwen in het oosten van de stad te doorzoeken.

De komende twee weken gaan veertig politieagenten alle panden binnen op zoek naar sporen. Daarna zullen de huizen worden dichtgespijkerd. Dat werk moet eind volgende maand klaar zijn. Vrijwilligers doen ondertussen buurtonderzoek in de wijken waar de vrouwen gevonden zijn.

Verpauperd

Dankzij de auto-industrie was Detroit met 1,7 miljoen inwoners ooit de vierde stad van de VS. Door de economische teruggang en het verlies van arbeidsplaatsen aan het buitenland liep het inwonertal drastisch terug en verpauperde de stad. In 2014 ging de stad zelfs failliet.

Burgemeester Duggan wil uiteindelijk een groot deel van de krotten slopen, om de stad een nieuwe kans te geven. Hij hoopt dat de moorden het imago van de stad niet nog verder aantasten. "Het is aan onze hele stad, de politie en de gemeenschap om voor eens en voor altijd te zeggen: zulk geweld is gewoon niet acceptabel."