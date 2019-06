Tienduizenden betogen in Hongkong tegen omstreden uitlevering met China

Opnieuw zijn in Hongkong tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een nieuwe uitleveringswet. De politie zegt dat dit de grootste demonstratie in zeker vijf jaar is.

Als de wetswijziging er komt, kunnen verdachten op het vasteland van China worden berecht. De betogers vrezen dat het zo makkelijk wordt voor de Chinese autoriteiten om politieke activisten te straffen. Ook komt Hongkong (de voormalige Britse kroonkolonie) zo meer onder gezag van Peking te staan, denken ze.

De politie rekent op een half miljoen demonstranten en heeft de betogers gevraagd zich te gedragen bij het protest. Er zijn ruim 2000 agenten op de been.

Systeem uitgehold

Veel deelnemers van het protest dragen gele paraplu's, een verwijzing naar eerdere protesten voor democratie in Hongkong. De stad heeft een semi-autonome status binnen het "één land, twee systemen"-principe. De stad heeft eigen wetten en meer burgerlijke vrijheden, maar behoort wel tot China.

De demonstranten zijn bang dat dit systeem verder wordt uitgehold als de nieuwe uitleveringswet van kracht gaat. Zakenmensen, rechters, journalisten en mensenrechtenactivisten hebben zich uitgesproken tegen de wetswijziging.

Meer protesten

De regering van Hongkong verdedigt de plannen en zegt dat mensen niet op basis van politieke of religieuze aanklachten worden uitgeleverd. Ook gebeurt dat volgens de regering niet als de kans bestaat dat verdachten in China worden gemarteld of de doodstraf krijgen.

Vorige week zondag protesteerden ook al tienduizenden mensen in Hongkong. Die mars werd ook georganiseerd vanwege de veroordeling van kopstukken van de 'Paraplu-protestbeweging'. Zij organiseerden in 2014 demonstraties met gele paraplu's voor de onafhankelijkheid van Hongkong.