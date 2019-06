Wekdienst 9/6: finale Roland Garros en pakt Oranje voor het eerst sinds 1988 weer een prijs?

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Nederlands elftal speelt om 20.45 uur in Portugal tegen het gastland om de eindzege van de Nations League. Die levert naast een beker van 7,5 kilo ook 6 miljoen euro op. Of dat lukt is live te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

In Parijs wordt de finale op het gravel van Roland Garros gespeeld. Rafael Nadal neemt het op tegen Dominic Thiem.

Ook in Frankrijk wordt er gevoetbald. Op het WK voetbal staan drie wedstrijden op het programma. Australië - Italië (13.00 uur) kun je net als Engeland - Schotland (18.00 uur) kijken op NOS.nl en in de NOS-app. Het duel van 15.30 uur gaat tussen Brazilië en Jamaica en wordt ook op NPO 1 uitgezonden.

En de tweede dag van het jubilerend Pinkpop duurt vandaag extra lang: Armin van Buuren hoeft pas om 01.30 uur het licht uit te doen.

Wat heb je gemist?

Bij de pride in de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn zeven mensen gewond geraakt toen er paniek uitbrak omdat bezoekers dachten dat er werd geschoten. Veel mensen zetten het op een lopen nadat ze knallen hadden gehoord. De politie benadrukt dat er geen sprake was van schoten, wat voor geluid het wel was is nog niet duidelijk.

Er is wel een man opgepakt die een vuurwapen bij zich had, maar daar had hij volgens Amerikaanse media niet mee gedreigd.

Ander nieuws uit de nacht:

Lokale verkiezingen in Albanië uitgesteld om protesten: President Ilir Meta stelt de gemeenteraadsverkiezingen van eind deze maand uit wegens aanhoudende onrust. Sinds februari gaan tegenstanders van de premier de straat op om het vertrek van de regering te eisen, omdat die corrupt zou zijn.

Zwaargewonde na steekpartij Terneuzen, mogelijk overval Poolse supermarkt: De steekpartij was rond 21.15 uur. Volgens de laatste berichten is de toestand van het zwaargewonde slachtoffer stabiel. De politie heeft signalementen van twee mogelijke verdachten verspreid.

Russische journalist uit cel, rechter legt wel huisarrest op: Ivan Goloenov zit niet meer in de cel; de rechter heeft hem huisarrest gegeven in afwachting van een rechtszaak. De Russische journalist werd donderdag gearresteerd voor drugshandel, collega's denken dat hij erin wordt geluisd omdat hij schrijft over corruptie.

En dan nog even dit:

Een originele tekening van Kuifje is op een veiling verkocht voor bijna een miljoen euro. De tekening stond op de voorkant van Kuifje in het land van de Sovjets uit 1930. Op de prent is te zien hoe Kuifje een propeller maakt uit een boomstam.