Nieuwe aardbeving in Groningen

In Groningen is vanochtend rond 07.00 uur een aardbeving gemeten, meldt het KNMI. De beving had een kracht van 2,5 en is daarmee een van de zwaardere. Het epicentrum lag in Garrelsweer, niet ver van Loppersum.

De beving volgt op een nog zwaardere van vorige maand, bij Westerwijtwerd. Die had een kracht van 3,4.

Bewoners in het gebied spreken van een "flinke beving", meldt RTV Noord. In een uur tijd kwamen bij de omroep 130 meldingen binnen.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Die wordt daarom geleidelijk afgebouwd.