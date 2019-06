Tekening eerste Kuifje-strip verkocht voor bijna een miljoen

Een originele tekening van Kuifje is op een veiling in de VS verkocht voor omgerekend bijna een miljoen euro. Op de prent van Hergé is Kuifje te zien die een propeller maakt uit een boomstam. De tekening stond op de voorkant van het eerste boek van de stripheld: Kuifje in het land van de Sovjets uit 1930.

Een woordvoerder van het veilinghuis zegt tegen persbureau AFP dat de tekening opdook in Brussel. Hergé, een pseudoniem van de Belg Georges Remi, heeft hem persoonlijk ondertekend. Dat maakt zulke exemplaren extra zeldzaam.

In het verleden zijn er vaker tekeningen van Kuifje voor grote bedragen geveild. Originele Hergé-tekeningen verschijnen niet vaak op de markt, omdat de striptekenaar zijn werk niet verkocht. De Belgische striptekenaar overleed in 1983,