Brand na explosie op Gelderse camping

Op een camping in Heerewaarden is een caravan door een brand verwoest, een persoon raakte daarbij gewond.

Volgens de veiligheidsregio werd er rond tien uur gisteravond een explosie gehoord bij een van de caravans. Vermoedelijk was het een ontplofte gasfles.

De caravan brandde helemaal uit. Door de hitte liepen twee naastgelegen caravans ook grote schade op.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

Het vuur was binnen een uur onder controle. De politie onderzoekt wat de oorzaak is geweest. De brandweer is nog bezig met nablussen. Campinggasten die in de buurt sliepen, zijn geƫvacueerd.