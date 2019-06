Verdachte opgepakt voor moord op Duitse politicus Lübcke

De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op de CDU-politicus Walter Lübcke, melden Duitse media.

Volgens politiebronnen is het een jongere man, die in de persoonlijke kring van Lübcke verkeerde. Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat de dader is gepakt, schrijft de krant Frankfurter Algemeine.

De politie zou de man op het spoor zijn gekomen door een grootschalig onderzoek naar de privégegevens van Lübcke. Onder meer zijn mobiele telefoon is grondig doorzocht.

De regionaal bestuurder werd zondag dood in de tuin van zijn huis gevonden. De afgelopen dagen werd al duidelijk dat de dader mogelijk iemand is uit de directe omgeving van het slachtoffer.

Lastercampagne van extreemrechts

Ook een politiek motief werd niet uitgesloten. Lübcke werd in 2015 doelwit van een lastercampagne van extreemrechts, nadat hij het in een discussie over de komst van een vluchtelingenopvangcentrum aan de stok had gekregen met aanhangers van Pegida. "Wie onze waarden niet onderschrijft, staat het vrij om Duitsland te verlaten", zei hij tegen tegenstanders van de opvang.

Na de moord verschenen in extremistische Facebookgroepen en op internetfora tientallen berichten, waarin Lübckes dood werd toegejuicht. "Eigen schuld, ik heb geen medelijden. Zo zal het Merkel en de anderen ook vergaan", was een van de teksten.