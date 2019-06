Grenspolitie Texas redt vrouw en kind van bijenzwerm

Een politieman van de Amerikaanse grensbewaking in Texas heeft een heldendaad verricht door twee migranten te redden.

Terwijl hij op patrouille was kwamen er bijen in zijn auto. Nadat hij de deuren van de wagen had open gezet, probeerde hij erachter te komen waar de insecten vandaan waren gekomen.

Even verderop vond hij wat een stapeltje kleren leek te zijn, dat bedekt was met duizenden bijen. Toen hij beter keek, zag hij dat het een vrouw was die in foetushouding op de grond lag. Hij riep dat ze naar zijn auto moest komen. Toen ze opstond, bleek dat de vrouw een kind bij zich had dat ze probeerde te beschermen tegen de bijenzwerm.

Intensive care

De man zette de twee in zijn auto, waar het jongetje begon over te geven. De agent haastte zich naar het ziekenhuis. De vrouw en haar 8-jarige zoontje bleken afkomstig te zijn uit Guatemala. Ze liggen op de intensive care, maar de artsen verwachten dat ze er bovenop zullen komen.

De grenspolitie benadrukt wel dat de twee, als ze uit het ziekenhuis ontslagen worden, geen bijzondere behandeling hoeven te verwachten en gewoon de gangbare asielprocedures moeten volgen.