75 jaar bevrijding: D-day is achter de rug, hoe nu verder?

D-day betekent in juni 1944 het begin van de bevrijding van Europa van het Duitse nazi-regime. Het verloop van de grootste amfibische operatie aller tijden was te volgen in de Bevrijdingsjournaals, die de NOS afgelopen week uitzond. Maar er zal nog zwaar gevochten moeten worden, voordat de Duitsers zijn verslagen.

Twee dagen na D-day hebben de geallieerde troepen de vijf landingsstranden in Normandië in handen, maar zijn ze nog maar een paar kilometer landinwaarts getrokken. De strategie op korte termijn is:

Consolideren: de legers op de stranden moeten zo snel mogelijk contact met elkaar maken, zodat er een gesloten front ontstaat dat beter te verdedigen is.

Versterken: in hoog tempo worden nieuwe troepen, brandstof en materieel aangevoerd, op de stranden worden kunstmatige zogeheten Mulberryhavens aangelegd.

Uitbreiden: en dan vooral zo snel mogelijk de diepzeehaven van de Franse stad Cherbourg in handen krijgen.

Afleidingsmanoeuvre

De Duitse tegenaanvallen verlopen aanvankelijk ongeorganiseerd. Het opmerkelijkste is dat de sterke Duitse pantserdivisies die bij Calais zijn gestationeerd daar blijven liggen en niet naar het front worden gestuurd.

Hitler en zijn opperbevel zijn er nog altijd van overtuigd dat Normandië een afleidingsmanoeuvre is en dat de echte invasie later bij Calais komt. Toch wordt er stevig gevochten in Normandië en de geallieerde opmars vordert maar langzaam.

Bekijk hier historische beelden van de strijd in Normandië: