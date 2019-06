Grens met Colombia weer open, duizenden Venezolanen in de rij

Vorige maand gingen de grenzen met Aruba en Brazilië ook al open.

Internationale hulp

De Verenigde Naties hebben berekend dat in totaal vier miljoen mensen Venezuela zijn ontvlucht. De organisatie roept de internationale gemeenschap op om buurlanden te helpen. "Latijns-Amerikaanse en de Caribische landen doen hun best om te reageren op deze ongehoorde crisis, maar we kunnen niet verwachten dat ze dit blijven doen zonder internationale hulp."

Namens de VN is ambassadeur en actrice Angelina Jolie naar het grensgebied gereisd voor een tweedaags bezoek. Ze bezocht onder meer een vluchtelingenkamp in Colombia, waar duizenden migranten in tenten zijn opgevangen.