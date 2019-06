Hoofdprijs Tokio voor Drentse kunstenaar met fantasyhelm

Met zijn wonderbaarlijke JapanTokyoHelm heeft Harry Arling de eerste prijs gewonnen op de Tokyo International Art Fair. De Drentse kunstenaar maakt zogenoemde kosmotroniks. Dat zijn fantasievoertuigen gemaakt van plastic afval.

Bij zijn JapanTokyoHelm draait het dus eigenlijk niet om de helm zelf, maar om het fantasievoertuig daar bovenop. Dat voertuig, minutieus in elkaar gepriegeld, wordt bestuurd wordt door een aantal ook al piepkleine fantasiemannetjes. "Ik word blij als ik mijn helm opzet. Vooral als je mensen ziet die naar je kijken, want meestal lachen ze zich kapot", zo vertelde de kunstenaar, vlak voor zijn vertrek naar Japan.

Van messenslijper tot fitting

Arling begon in 1989 met zijn Kosmotroniks. De sciencefiction-achtige voertuigen vinden hun basis in een voorwerp dat hij ergens vindt. Van een messenslijper tot de fitting van een lamp, of een bus ruitensproeiervloeistof. Ook een kruimeldief is prima. Dat die voorwerpen al een vorm hebben draagt bij aan het creatieve proces, aldus Arling eerder.

Op de Tokyo International Art Fair wilde hij zijn kunstvorm onder de aandacht brengen in Japan. Dat is gelukt. Nadat hij een paar dagen door de miljoenenstad had gelopen in een opvallend kostuum met de helm op zijn hoofd, won hij vandaag de zogenoemde Outstanding Award.

Supertof, maar nooit verwacht

Na de prijs reageerde Arling vol ongeloof: "Dit is te gek. Supertof, maar dit had ik nooit verwacht, het is onwerkelijk!", zegt hij tegen RTV Drenthe. Tegelijk bedankte de kunstenaar iedereen die de reis en zijn verblijf in Tokio mogelijk maakte. Hij wist 8745 euro bij elkaar te sprokkelen met een crowdfundingsactie.