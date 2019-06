Bobi Wine: zanger-politicus die in Oeganda moet zwijgen

Nu hij politiek actief is, is die muziek voor Wine een belangrijk communicatiemiddel geworden. "Ik zing Freedom voor iedereen die het maar wil horen," vertelt hij. "Zo'n lied is een krachtig wapen."

Dat ook de Oegandese regering dat vindt, blijkt wel uit het feit dat ze die van hem sinds eind vorig jaar verboden hebben. Radio- en tv-zenders die Wine's muziek draaien riskeren zware boetes. Al zijn concerten zijn afgelast.

"Daarom ben ik nu in Nederland", legt hij uit. "Als ik tegenwoordig een boodschap wil overbrengen, moet ik daarvoor naar het buitenland." Vanavond treedt Wine op in het Rhone congrescentrum Amsterdam, daarna gaat hij nog naar Parijs. Om het thuisfront te bereiken doet zijn entourage uitgebreid verslag van z'n trip op sociale media.

Bobi Wine for president

Die publiciteit is niet onbelangrijk in de lange aanloop naar de presidentsverkiezingen in Oeganda, in 2021. Wine maakt er geen geheim van dat hij daaraan wil deelnemen. Hij overlegt met andere oppositiepartijen in Oeganda en hoopt samen een front te vormen. "Eigenlijk hebben we contact met iedereen die verandering wil", zegt hij.

Of die verandering er ook komt? "Er is al veel veranderd", vindt Wine. "Mensen zijn politiek bewust, en bezig met politiek."

Over de presidentsverkiezingen is hij optimistisch, al blijft zijn strijd er natuurlijk één van lange adem, denkt hij. "Tegen de tijd dat onze kinderen opgroeien, wonen ze in een beter land, en een waardiger Oeganda. Yeah."