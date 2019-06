Duizenden Britten juichen Queen toe op traditionele 'verjaardag'

Duizenden Britten hebben in het centrum van Londen gekeken naar de militaire parade ter ere van de 93ste verjaardag van koningin Elizabeth. 'The Queen' verscheen met haar familie op het balkon van Buckingham Palace.

De Britse koningin is eigenlijk op 21 april jarig, maar viert haar verjaardag traditioneel in juni voor publiek. Bij de Horse Guards Parade in Westminster marcheerden zo'n 1400 soldaten in rode uniformen en mutsen van berenvel langs de vorstin.

Daarnaast vlogen straaljagers van de Royal Air Force over het paleis in hartje Londen.

Debuut van jonge prins Louis

Prins Charles, prins William en zijn vrouw Kate en prins Harry en zijn echtgenote Meghan waren ook aanwezig. Het was voor Meghan het eerste publieke optreden sinds de geboorte van haar jongste zoon Archie, vier weken geleden.

De baby was er nog niet bij. Voor prins Louis, de jongste zoon van prins William en zijn vrouw Kate, was het wel de eerste keer dat hij de militaire parade in het echt zag.

De 93-jarige koningin Elizabeth was deze week ook aanwezig bij de herdenking van D-day. "Maar als ze al moe was, was dat niet aan haar af te zien", schrijft persbureau AP. "Ze wuifde en glimlachte toen ze op het balkon verscheen en de menigte juichte."