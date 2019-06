Bondscoach Montenegro ontslagen na werkweigering voor duel met Kosovo

Montenegro heeft de bondscoach van het nationale voetbalelftal de laan uitgestuurd, nadat die had geweigerd zijn ploeg aan de zijlijn bij te staan tegen Kosovo. De in Servië geboren Ljubisa Tumbakovic trok zich gisteren vlak voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen het Balkan-buurland terug.

Ook twee spelers met Servische roots, Rode Ster Belgrado-middenvelder Mirko Ivanic en -verdediger Filip Stojkovic, besloten het duel te boycotten. Volgens sommige media won 'politiek van sport'.

Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië. Sindsdien wordt Kosovo door de helft van de wereld, waaronder de VS en de meeste EU-landen, als onafhankelijk erkend. Servië doet dat niet.

Straf

De voetbalbond van Montenegro lastte na de wedstrijd, die eindigde in een 1-1 gelijkspel, een spoedvergadering in. Daarin besloot het Tumbakovic te ontslaan.

"Los van het feit dat zijn afmelding ons onaangenaam verraste, heeft hij contractbreuk gepleegd door zijn professionele plicht niet te vervullen", onderbouwde de bond. Over een mogelijke straf voor de twee internationals die dienst weigerden liet de Fudbalski Savez Crne Gore niets los.

Montenegro-Kosovo werd in een nagenoeg leeg stadion gespeeld. Dat was het gevolg van een straf die de UEFA Montenegro vorige maand oplegde. Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in april, werden Engelse spelers racistisch bejegend door de Montenegrijnse supporters. De UEFA kan ook Tumbakovic, Stojkovic en Ivanic nog straffen.